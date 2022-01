Scuola: Cei a studenti, scegliete religione,aiuta il dialogo

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - La Conferenza Episcopale Italiana in un messaggio invita gli studenti, e le loro famiglie, ad optare per l'insegnamento della religione cattolica. E' una scelta che si fa infatti in questi giorni contestualmente alle iscrizioni.

E' "una materia che, per sua natura - sottolinea la Cei -, favorisce il dialogo e il confronto tra persone ed esperienze diverse". "Proprio considerando il contesto nazionale e mondiale di questi mesi, crediamo che il valore del dialogo sereno e autentico con tutti debba essere un traguardo importante da raggiungere insieme. Avvalersi, nel proprio percorso scolastico, di uno spazio formativo che faccia leva su questo aspetto - rilevano ancora i vescovi - è quanto mai prezioso e qualifica in senso educativo la stessa istituzione scolastica".

"Aderendo a questa proposta, manifestate il vostro desiderio di conoscenza e di dialogo con tutti, sviluppato a partire dai contenuti propri di questa disciplina scolastica. Avvalersi delle opportunità offerte dall'Insegnamento della religione cattolica a scuola permette, inoltre, di incontrare degli insegnanti professionalmente qualificati e testimoni credibili di un impegno educativo autentico, pronti a cogliere gli interrogativi più sinceri di ogni alunno e studente e ad accompagnare ciascuno nel suo personale e autonomo percorso di crescita", conclude il messaggio della Cei. (ANSA).