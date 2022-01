Covid:ricoverato a Torino a un mese,tra positivi più giovani

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - Ha un mese e in questo momento è tra i positivi più giovani d'Italia il bambino ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Arrivato nel dipartimento patologia e cura del bambino diretto da Franca Fagioli il giorno di Natale, trasferito dall'ospedale di Novara, le sue condizioni sono costantemente monitorate.

Lo rende noto sulle pagine locali il quotidiano la Repubblica. Il piccolo di un mese è finito nell'ultimo bollettino dell'Unità di crisi sull'andamento dell'epidemia in Piemonte, tra i 49 maschi non vaccinati ricoverati in rianimazione. Al momento sono dodici i bambini ricoverati col Covid nel dipartimento diretto da Fagioli. (ANSA).