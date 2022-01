Covid: in E-R 9mila nuovi casi, balzo ricoveri nei reparti

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GEN - Calano rispetto agli ultimi giorni i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, anche in funzione della minor quantità di tamponi effettuati nel giorno di Capodanno, mentre c'è un balzo nei ricoveri, soprattutto in quelli nei reparti Covid. Le infezioni rilevate sono 9.090 - età media 37,5 anni - su un totale di 17.490 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono 130 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, sei in più da ieri: età media 63 anni, il 72% non vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono sono 1.451 pazienti, ben 92 in più rispetto a ieri, età media 69 anni. In regione si contano altri otto decessi, tutti ultra 75enni.

Per quanto riguarda i contagi giornalieri, sul territorio in testa c'è la provincia di Rimini con 1.682 nuovi casi, poi Bologna (1.416, di cui 155 nell'Imolese), Forlì-Cesena (1.216), Ravenna (1.203), Parma (1.012), Modena (931), Reggio Emilia (815), Ferrara (532), Piacenza (283).

Complessivamente, in regione ci sono 97.052 casi attivi (+8.188 da ieri), di cui il 98,3% in isolamento domiciliare.

