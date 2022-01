Si rompe montacarichi, bara sospesa in aria per ore a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 01 GEN - Una bara del peso di oltre 150 chili, che veniva portata a terra dal settimo piano di un edificio, è rimasta in bilico in aria per alcune ore perché la scala montacarichi sulla quale si trovava si era bloccata. E' accaduto ieri pomeriggio in una zona centrale di Foggia. A riportare il feretro a terra sono stati i vigili del fuoco con la propria motoscala. La circolazione stradale è stata interrotta per oltre tre ore. (ANSA).