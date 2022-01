Prima bimba 2022'nata con camicia'7 secondi dopo mezzanotte

(ANSA) - ORISTANO, 01 GEN - E' nata sette secondi dopo la mezzanotte del 2022 la prima bambina all'ospedale San Martino di Oristano. La piccola, Alba Irene, è venuta alla luce con un parto naturale e ha pesato 2 chili e 730 grammi. Per i genitori si tratta della seconda figlia. Secondo le prime informazioni rilanciate anche da alcuni siti di informazione locale, Alba Irene sarebbe nata ancora avvolta all'interno del sacco amniotico, un dettaglio dal quale discende il noto motto "essere nati con la camicia" per indicare le persone che sono, in qualche modo, state baciate dalla fortuna. Un fatto che viene visto come un auspicio per il il nuovo anno. (ANSA).