Capodanno: da Olivia a Thomas, la corsa al titolo di primo nato

Una corsa contro il tempo per aggiudicarsi il titolo di primo nato d'Italia. E' quella che si ripete ogni anno, ormai costantemente, tra ospedali e cliniche di tutto il Paese, con note e comunicati stampa da inviare rigorosamente allo scoccare della mezzanotte. E così da Olivia a Thomas, da Damiano a Luigi, sono in tanti i bimbi a correre per il titolo del 2022.

A Roma il sindaco Roberto Gualtieri ha salutato 5 primi nati: Olivia, Edoardo, Emilia, Thomas e Vittoria. Poco dopo la mezzanotte sono nati, però, anche Damiano a Torino, Samuele a Potenza, Salvatore a Trapani, Aurora ad Alghero o Giovanni a Nuoro. Questioni di minuti, a volte di secondi, che valgono però un titolo di giornale o una foto in prima pagina.