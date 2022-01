Angelica, la bimba nata due volte

(ANSA) - PORDENONE, 01 GEN - La storia di Angelica è la testimonianza toccante di una bambina di soli 5 mesi che, nel 2012, è "nata due volte", come afferma la mamma, Veronica. La vicenda inizia con una brutta polmonite e conseguente ricovero ospedaliero, fino a alla terribile scoperta di una malattia genetica, Shid (Severe Combined Immunodeficiency) da trattare con trapianto di midollo osseo immediato. La bambina non respirava più, è stata intubata, attaccata alle macchine e per un mese indotta al coma farmacologico. Ora, a distanza di anni, i genitori, che sono della provincia di Padova, hanno deciso di rendere nota la vicenda, anche perché la piccola è diventata testimonial di una iniziativa filantropica del Pordenonese.

"Angelica mi considera il suo eroe - rammenta il padre Michele, donatore del midollo - ma per me averle salvato la vita è un gesto naturale".

Mamma Veronica ricorda quando la bimba era in rianimazione e i genitori volevano battezzarla: "Il prete, pensando forse si trattasse di un'estrema unzione, andò via piangendo", racconta.

Oggi Angelica ha quasi 10 anni e racconta: "Il segreto è non arrendersi mai, sorridere sempre e leggere tanti libri. Il mio portafortuna è la mia famiglia: mamma, papà e mio fratello Federico, con il quale litigo spesso, ma gli voglio tanto bene perché è gentile. Da grande vorrei aiutare gli altri, fare la cantante e occuparmi di volontariato".

Il 2022 è scattato all'insegna della solidarietà: Angelica è diventata testimonial della Bottiglia Eco-Solidale a Casalserugo (Padova), della Casetta dei Ragazzi all'interno del Borgo Solidale Cohousing - Fondazione Alvise - a Fontanafredda (Pordenone) e della Piccola Preziosa Betoniera Itinerante, come dice Pamela Romanello, giornalista, che ha seguito la vicenda di Angelica. "La Betoniera - annuncia - con le associazioni solidali per meritorie attività, inizierà il viaggio con il 58° Club Frecce Tricolori di San Candido e poi con gli altri Club Frecce Tricolori, fino al 2025". (ANSA).