Vaccini: Occhiuto, ieri Calabria prima regione in Italia

(ANSA) - CATANZARO, 30 DIC - "Ieri la Calabria è stata la regione che, rispetto ai target di Figliuolo, ha vaccinato di più in Italia". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"Nelle ultime 24 ore - aggiunge Occhiuto - sono state somministrate quasi 24 mila dosi. Il 50% in più rispetto alle 15.645 inoculazioni fissate come obiettivo dalla struttura commissariale nazionale". (ANSA).