Legalità: nuovi fondi per ricordare trentennale stragi '92

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Nuovi fondi per ricordare e celebrare i giudici Falcone e Borsellino a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio. Lo stabilisce l'Ordine del Giorno alla legge di bilancio approvato alla Camera dei deputati che impegna il Governo "ad assumere ogni iniziativa utile per commemorare il sacrificio dei magistrati Falcone e Borsellino e così ricordare l'impegno e lo sforzo quotidianamente profuso dallo Stato, nonché diffondere il senso civico della lotta alla criminalità organizzata verso i più giovani coinvolgendoli in prima persona, in particolare nei territori protagonisti di tali tragici eventi".

L'Odg è stato proposto dalla deputata M5S Roberta Alaimo e sottoscritto da molti parlamentari, tra cui i siciliani Valentina D'Orso, Andrea Giarrizzo, Carmelo Miceli, Aldo Penna, Adriano Varrica, Davide Aiello, Vittoria Casa e Giuseppe Chiazzese. "Si tratta di un progetto che stiamo portando avanti, tramite 'Giovani, rilancio e sviluppo' - dicono Alaimo e Giarrizzo - insieme alla consigliera di Palermo Daniela Tumbarello, membro del comitato tecnico dell'Agenzia Nazionale Giovani, e soprattutto con la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, che ringraziamo per la sensibilità e la disponibilità".

"I giovani - dichiara la consigliera palermitana Daniela Tumbarello - hanno contribuito in questi trent'anni a portare avanti un cambio culturale decisivo per contrastare le mafie.

Bisogna proseguire su questa strada, perché la memoria venga celebrata anche dalle nuove generazioni che non hanno vissuto le drammatiche stragi di Palermo". (ANSA).