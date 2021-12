Covid: titolare e dipendente no vax, chiusa la farmacia

(ANSA) - RENATE, 30 DIC - Una farmacia di Renate (Monza) è stata chiusa dai carabinieri perché la titolare, denunciata, e un dipendente, sono risultati non vaccinati, come previsto per chi lavora nei presidi sanitari e a contatto con il pubblico. A deciderlo è stata l'Ats Brianza, conseguentemente ad alcuni controlli dei carabinieri nell'ambito della "campagna di controllo di aderenza sull'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie". La titolare, a quanto emerso, nonostante fosse sospesa dall'Ordine dei farmacisti per non aver assolto completamente all'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da Sars-cov2, ha continuato a svolgere la sua professione all'interno dell'esercizio. La proprietaria è stata denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria e inosservanza dell'ordine in materia sanitaria. Il suo collaboratore è stato invece denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, per aver aggredito verbalmente i carabinieri. A settembre la stessa farmacia era stata oggetto di alcuni controlli da parte dei carabinieri dei Nas e della stessa Ats, che hanno portato al sequestro di materiale informatico. (ANSA).