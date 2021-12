Covid: E' in arrivo il super green pass per lavorare

Dovrebbe arrivare all'inizio dell'anno, con un Cdm il 5 gennaio, l'estensione del Super Green pass per lavorare. All'inizio della prossima settimana potrebbero essere consultate le parti sociali. Intanto, entrerebbero in vigore subito (con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale) le nuove norme sulle quarantene, che escludono l'isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di 4 mesi che vengano a contatto con una persona positiva, se asintomatici. Scatterà subito anche la stretta al 50% per lee capienze negli stadi.

E' di 5 articoli la bozza del nuovo decreto Covid approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Il testo rivede le regole per la quarantena ed estende l'obbligo del Super green pass a diverse attività compresi i mezzi pubblici. Si prevede che il commissario Figluolo "d'intesa con il Ministro della salute" sigli un "protocollo d'intesa" con farmacie e rivenditori autorizzati per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 "fino al 31 marzo 2022". Il governo monitorerà l'andamento dei prezzi.

Nuove norme in arrivo anche per gli studenti: nelle primarie e secondarie l'ipotesi è di prevedere, nel caso di due studenti positivi in una classe, solo l'autosorveglianza per i ragazzi vaccinati e la quarantena per i non vaccinati.

L'estensione del Super green pass scatterà invece dal 10 gennaio. Le nuove regole, potrebbero essere specificate con una circolare dal Dipartimento di prevenzione del ministero della Salute.

IL NUOVO DECRETO IN PILLOLE