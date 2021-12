Vaccini: in Piemonte le somministrazioni anche sulla neve

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - La Regione Piemonte vaccina anche sulla neve. Il 30 dicembre, nelle stazioni invernali di Sestriere (Torino), Prato Nevoso (Cuneo) e Alagna (Vercelli) sarà possibile ricevere la prima dose con accesso diretto o la terza dose nel caso di coloro che hanno già un appuntamento programmato in quello stesso giorno. "Un modo per avvicinarci al Capodanno continuando a sensibilizzare tutti i cittadini sull'importanza del vaccino" sottolineano in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso.

"Speriamo che per chi non ha ancora fatto la prima dose sia una occasione, un incentivo per riceverla, e per chi invece ha già l'appuntamento quel giorno per la terza dose un modo per ricevere la protezione del vaccino senza rinunciare a una giornata sulle nostre splendide montagne", aggiungono insieme all'assessore al Turismo, Vittoria Poggio, e allo Sport, Fabrizio Ricca.

L'iniziativa verrà realizzata in collaborazione con i Comuni e le Aziende sanitarie locali (Asl TO3, Asl CN1, Asl Vercelli) e i gestori degli impianti sciistici. Possono accedere anche gli over12 che hanno il domicilio sanitario in Piemonte. (ANSA).