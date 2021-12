Vaccini: blocco informatico ospedale Lecco, attacco hacker

(ANSA) - LECCO, 28 DIC - A seguito del blocco informatico dei servizi, Asst Lecco ha reso noto che dalla scorsa notte, dalle ore 23.30, l'infrastruttura informatica che fa capo alla Asst di Lecco è sotto attacco informatico.

Attualmente risultano infetti diversi sistemi server. I sistemi oggetto dell'attacco sono in parte della rete interna dell'ospedale e in parte in Private cloud erogato dai DataCenter di Aria spa.

La connettività internet in uscita è stata disattivata ed è stata realizzata una gestione dedicata per consentire ai centri vaccinali di portare avanti le attività preposte. I backup non sono stati compromessi e saranno utilizzati per ripristinare i sistemi.

Pronta la risposta dei sistemi informativi aziendali in collaborazione con ARIA spa che in tempi rapidi ha reso possibile il ripristino parziale dei servizi. I sistemi riattivati attualmente risultano essere: sistema vaccinale, laboratorio, radiologia, centro unico di prenotazione, intranet aziendale, iPac, anatomia patologica, pronto soccorso, tamponi - richieste, oncologia-radioterapia e centro prelievi in giornata.

Sono invece in fase di attivazione, sale operatorie, anestesia e rianimazione, nefrologia, neocare. (ANSA).