Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove vivevano in pratica autorecluse.

La drammatica scoperta è stata fatta ieri dai Carabinieri in seguito alla segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di chiamare al telefono le due donne per gli auguri di Natale senza riuscire a contattarle.

La 71enne, da quanto si è saputo, aveva problemi di salute, in particolare camminava a fatica. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Monza, che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. (ANSA).