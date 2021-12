Covid: boom di contagi in Veneto. Zaia: 'Rivedere la logica dei tamponi'

Nuovo boom e record da inizio pandemia, in Veneto, sui casi di positività al Covid con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato record dall'inizio della pandemia. Secondo il report della Regone Veneto salgono ad un totale 617.653 gli infetti dall'inizio dell'epidemia. Le vittime salgono a 12.3336 (+29). L'impennata è probabilmente legata ad un minor tasso di registrazione dovuto al rallentamento festivo. Negli ultimi giorni, infatti, i nuovi casi si attestavano ad oltre 2mila unità. "Abbiamo oltre 7 mila contagiati, sono tantissimi positivi, mai così nella storia di questi 22 mesi". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, commentando i dati odierni del Covid. "Però abbiamo una ospedalizzazione - osserva - che è un terzo del periodo peggiore:178 persone in terapia intensiva, delle quali almeno l'80% non vaccinate, mentre nelle corsie abbiamo circa 1.200 pazienti, e uno su due non è vaccinato". Intanto dal governatore Luca Zaia arriva un allarme.

"Risulta anche a noi che la variante Omicron si stia raffreddorizzando sui vaccinati rispetto a Delta, perchè davanti a oltre 7mila contagiati nelle 24 ore, che non abbiamo mai avuto, abbiamo un terzo di ospedalizzazioni". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. "Vuol dire innanzitutto che il vaccino funziona - rileva - ;secondo che se ci sono vaccinati che si infettano comunque si limita a sintomi da pauci sntomatico. Questo è il grande vantaggio: se oggi non avessimo i vaccinati saremmo chiusi e tutto il giorno a contare i morti".

Il Veneto - intanto - è pronto a somministrare le terze dosi dopo il via libera dato dal gen. Figliuolo all'inoculazione booster dopo quattro mesi. "Noi partiamo in tempo reale - assicura il Presidente del Veneto Luca Zaia - Figliuolo mi ha detto che aveva intenzione di dare l'ok per il 10 gennaio, non so se ha confermato quella data". "L'anticipazione al quarto mese per la dose booster e della durata del super green pass a sei mesi - osserva - porta a noi a fine febbraio 2 milioni di persone potenziali da vaccinare. Però bisogna assolutamente che si modifichi questa storia dei tamponi - ripete Zaia -. Io non posso accettare che si vedano chilometri di code in strada sapendo che parte di questa attività, con questa circolazione del virus e con queste caratteristiche, rischia di essere inutile".

"C'è un dubbio - dice inoltre - che finiscano i reagenti e anche i tamponi perchè qualche segnale sta arrivando dai mercati".