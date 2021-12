Vaccinazioni non si fermano per Natale, ieri fatte 35 mila

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Neanche nel giorno di Natale si è fermata la macchina delle vaccinazioni in Italia: ieri sono state 35 mila in totale, con la terza dose in testa con oltre 31 mila somministrazioni (per un totale di 17.053.754), con 1.645 prime dosi e 1.930 persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose (per un totale di 46.210.775) Non si sono fermati neanche i green pass: ieri ne sono stati emessi 433.270 (totali 168.920.873). (ANSA).