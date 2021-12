Rubato bambinello dal presepe davanti parrocchia a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Ladri in azione nel presepe allestito dai frati francescani con gli scout davanti alla chiesa di Sant'Antonino, a due passi dalla stazione centrale di Palermo. Qualcuno ha infatti rubato la statuetta del bambinello Gesù. A denunciarlo è la parrocchia stessa con un post pubblicato su Facebook. "A qualcuno sarà servita la statua di Gesù bambino e ha pensato bene di prenderla anziché chiederla ai frati. Speriamo che in qualsiasi casa entri porti salute e pace, luce e salvezza".

Il furto del bambinello è stato stigmatizzato sia sui social sia tra i fedeli che oggi si sono soffermati davanti alla chiesa.

"Stamattina quando abbiamo aperto la chiesa per le celebrazioni - racconta il parroco Fra Gaetano Morreale - ci siamo accorti dell'assenza del bambinello. Episodi come questo e come l'aggressione di un signore la sera del 24 dicembre nei pressi della stazione, nel territorio della parrocchia, ci fanno capire che la zona non è sufficiente sicura e che balordi e malintenzionati si aggirano indisturbati. Siamo fiduciosi nel ruolo delle istituzioni ma da sempre abbiamo chiesto inutilmente una presenza maggiore in questo che risulta essere un luogo sensibile della nostra città e un potenziamento della illuminazione pubblica". (ANSA).