Vaccini: Puglia; hub attivi a Natale, S. Stefano e Capodanno

BARI, 25 DIC - Proseguono le vaccinazioni anti Covid in tutta la Puglia con aperture straordinarie anche oggi, domani e a Capodanno. Oggi è in corso un 'open day' nel centro vaccinale di Sammichele di Bari (ore 9-12) con accesso senza prenotazione riservato a over 18 che vogliano fare il richiamo o la prima dose. Si replica il 26 dicembre a Molfetta (Bari) con una seduta dedicata agli over 18 (ore 9-13, accesso con prenotazione). Poi, il primo gennaio 2022, apertura straordinaria dell'hub di Valenzano (Bari), dove ci si potrà vaccinare dalle 15.30 alle 18.30, con accesso su prenotazione.

Ieri, vigilia di Natale, sono stati 12 gli hub operativi.

Il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, comunica che dal 27 dicembre potranno prenotare e ricevere la terza dose anche tutte le persone nella fascia di età 16-17 anni; e le persone tra 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti.

