Vaccini: Toscana, prenotazioni 3/a dose giovani 16-17 anni

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Anche in Toscana dal pomeriggio del 27 dicembre sarà possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose 'booster' (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni. Per quanto riguarda gli adolescenti più fragili (con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti) l'estensione interesserà anche la fascia 12-15, quindi a partire dai 12 anni in su. Lo ha stabilito una circolare odierna del ministero della Salute.

Con altra circolare, sempre nella giornata di oggi, viene stabilita la riduzione dei tempi dell'intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose 'booster', spiega una nota della Regione, dagli attuali 5 a 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario. La data di entrata in vigore sarà stabilita dal commissario straordinario Figliuolo sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale.

L'assessorato al Diritto alla salute e sanità, le strutture tecniche e le aziende sanitarie sono al lavoro per aggiornare alle nuove disposizioni l'intera offerta vaccinale regionale.

(ANSA).