Crollo gru: folla al funerale di Peretto a Cassano d'Adda

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Si sono svolti oggi a Cassano d'Adda (Milano) i funerali di Roberto Peretto, uno dei tre operai morti a Torino il 18 dicembre scorso in seguito al crollo di una gru in via Genova. Tante le persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Roberto nella chiesa di Santa Maria e San Zeno. Sulla bara una grande fascio di rose blu e la foto dell'operaio. A piangerlo, tra gli altri, la fidanzata Clarissa e i fratelli Marco e Giuliano.

"Siamo in tanti questa mattina a salutare il nostro fratello Roberto" ha detto commosso il sacerdote durante la funzione religiosa.

Presente alle esequie anche il sindaco di Cassano d'Adda Fabio Colombo, amico di infanzia di Roberto, che ha fatto esporre a mezz'asta le bandiere del municipio in segno di lutto.

"Nel 2021 non si può morire così", ha detto il sindaco.

Ieri si sono svolti i funerali degli altri due operai morti sabato scorso: a Carugate le esequie di Marco Pozzetti (54 anni) e a Torino quelle di Filippo Falotico (20 anni). (ANSA).