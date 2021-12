Truffa internazionale, confiscato patrimonio da 1,2 milioni

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 23 DIC - La Guardia di Finanza di Varese ha confiscato beni di lusso e denaro per 1,2 milioni di euro ad un uomo di 34 anni, di Pieve Fissiraga (Lodi), arrestato per una serie di truffe transnazionali, realizzate attraverso il sistema di intermediazione creditizia denominato "hawala" (in lingua araba "trasferimento").

Il provvedimento di confisca è stato emesso a seguito delle indagini dei finanzieri di Busto Arsizio (Varese), le quali hanno ricostruito come il 34enne abbia sottratto denaro a ignari clienti che gli avevano consegnato somme di denaro in valuta straniera, moneta degli Emirati Arabi, di Hong Kong e Russia, che poi i truffatori, in lussuose hall di albergo, fingevano di restituire in valigette piene di soldi falsi.

All'uomo sono state confiscate auto di lusso, denaro e proprietà immobiliari tra comuni di Monza, Corno Giovine (Lodi), Pieve Fissiraga (Pavia) e Champorcher (Aosta). (ANSA).