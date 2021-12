Tiananmen: università Hong Kong leva statua commemorativa(2)

(ANSA-AFP) - HONG KONG, 23 DIC - Hong Kong è stato a lungo l'unico luogo in Cina dove è stata tollerata la commemorazione degli eventi di Tiananmen del 1989. Ogni anno gli studenti dell'Hku pulivano la statua installata nel loro campus nel 1997 per onorare le vittime di quegli eventi. Ma Pechino ha impresso il suo marchio autoritario sull'ex colonia britannica dopo le grandi e talvolta violente proteste del 2019, imponendo una legge sulla sicurezza nazionale che vieta tra l'altro la commemorazione di Tiananmen.

A ottobre i funzionari dell'Università di Hong Kong (Hku) hanno ordinato la rimozione della scultura raffigurante un groviglio di 50 corpi deformati dal dolore, citando rischi legali non meglio specificati. La statua è stata nascosta alla vista ieri sera, prima di essere sbullonata stamattina per essere riposta altrove, ha assicurato l'università. (ANSA-AFP).