Esplosione in garage a Carpi, un morto e un ferito grave

(ANSA) - CARPI (MODENA), 23 DIC - Un giovane morto e un uomo gravemente ferito. Questo, secondo le prime indiscrezioni, la prima stima di quanto accaduto in serata a Fossoli di Carpi, nel Modenese, dove un incendio, pare con anche una violenta esplosione, si è sviluppato nel garage di una casa di via Mar Tirreno. Secondo quanto si apprende, le due persone coinvolte, di cui appunto una deceduta dopo essere stata avvolta dalle fiamme, in quel momento, tra le 20 e le 21, stavano lavorando su un'auto quando una scintilla sarebbe finita su una vicina tanica di benzina. Sul posto anche l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. (ANSA).