Covid: Nardella, annullati tutti eventi Capodanno a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - "Questa mattina ho riunito la task force sull'emergenza Covid per Comune e Città metropolitana di Firenze, abbiamo avuto un confronto con gli esperti del servizio di igiene pubblica e della società della salute, così come con i responsabili dell'Asl e il presidente della Regione Giani: abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il Capodanno". Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della seduta del Consiglio metropolitano.

