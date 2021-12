Covid: 'band' medici e amministrativi suona auguri musicali

(ANSA) - PESARO, 22 DIC - Il direttore dell'area vasta 1 (Fano-Pesaro-Urbino) Romeo Magnoni, al clarinetto e la band composta da medici e amministrativi dell'Asl per inusuali auguri musicali di buon Natale ai cittadini a suon di canzoni natalizie. L'iniziativa, spiega nella presentazione video la direttrice del controllo di gestione e affari generali, prima dell'esibizione, è del manager Av1 per fare "auguri diversi che potessero portare portare un po' di leggerezza in un momento purtroppo ancora difficile" per la pandemia.

Gli auguri musicali servono anche a "ricordare quanto sia importante lavorare insieme per raggiungere un unico risultato, un po' come nella musica, ognuno ha il suo spartito ma tutti insieme si suona una sola melodia". "Servono anche a ringraziare tutti per ciò che è stato fatto e per ciò che resta da fare".

A completare il complesso, tutti con cappellino rosso da Babbo Natale, un gastroenterologo alla batteria, al sax un dipendente amministrativo delle casse, al violoncello un medico legale, alla fisarmonica uno psichiatra, al flauto una farmacista e alla chitarra un amministrativo. (ANSA).