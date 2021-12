Morte De Rienzo: a giudizio pusher che gli diede droga

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - E' accusato di avere ceduto droga all'attore Libero De Rienzo, morto per overdose nel luglio scorso. Per questo il cittadino gambiano Mustafa Minte Lamin, di 32 anni, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma. L'uomo, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe venduto sostanze stupefacenti all'attore ed altre cinque persone. Nei suoi confronti viene contestato anche il reato di morte come conseguenza di altro reato per il nesso di causalità tra il decesso di De Rienzo e la cessione di eroina. Il processo è stato fissato al prossimo 6 aprile davanti al giudice monocratico. (ANSA).