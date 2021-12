Covid: Garavaglia, di un nuovo lockdown non se ne parla

(ANSA) - LECCE, 20 DIC - "Vorrei un bel Natale, un bel mesetto senza parlare di Covid". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo a Lecce a un incontro nel campus universitario. Il ministro ha ribadito la sua contrarietà a possibili chiusure: "Di un nuovo lockdown proprio non se ne parla", ha detto. "Già dare queste notizie è controproducente - ha rilevato - perché innesca un clima di sfiducia che è l'ultima cosa che serve non solo al turismo, ma a tutti".

"Solo aver tenuto chiuso la montagna l'anno scorso - ha aggiunto il ministro - ci ha fatto perdere 10,2 miliardi di Pil, quindi, figuriamoci". "E' vero, c'è ancora questo maledetto Covid - ha evidenziato - però abbiamo imparato a conviverci. Ci mettiamo la mascherina, ci vacciniamo, teniamo le precauzioni e quindi, rispetto ad un anno fa quando eravamo davvero chiusi in casa, oggi possiamo fare tutto, anche andare a sciare". (ANSA).