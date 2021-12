Covid: 114 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 114 nuovi casi positivi al Covid-19. Si tratta di un numero in forte calo rispetto ai giorni precedenti dovuto, come sempre al lunedì, al numero contenuto di tamponi effettuati nel fine settimana. Ventisei nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 709 tamponi pcr (228 dei quali nuovi test), mentre 88 sono stati rilevati sulla base di 8.178 test antigenici.

Non vengono segnalati nuovi decessi dovuti all'infezione. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 144: di questi 19 (2 in più rispetto ad ieri) vengono assistiti in terapia intensiva, 84 (4 in più) nei normali reparti ospedalieri e 41 nelle strutture private convenzionate (questo dato è aggiornato al 18dicembre).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.796, mentre quelle dichiarate guarite sono 294, per un totale di 91.503 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (ANSA).