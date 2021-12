Alpinismo, Hervé Barmasse tenta Nanga Parbat d'inverno

(ANSA) - AOSTA, 20 DIC - Lo scalatore valdostano Hervé Barmasse si trova da alcuni giorni in Pakistan dove tenterà l'ascensione del Nanga Parbat (8.126 metri) nella stagione invernale. La notizia è stata rilanciata sui social. Del team fanno parte anche il tedesco David Gottler e il pachistano Qudrat Alì. Secondo quanto si è appreso, la spedizione sarà impegnata sull'impervia e complessa parete Rupal, alta 4.500 metri e considerata la più grande del mondo.

Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo al campo base e l'avvio delle operazioni sulla montagna, che nella stagione invernale è stata scalata per la prima volta nel 2016 da Simone Moro, Alex Txikon e Ali Sadpara. Hervé Barmasse è uno degli scalatori di punta nel panorama alpinistico nazionale e internazionale, oltre ad essere uno conosciuto come scrittore e come 'volto tv' per la sua partecipazione alla trasmissione Kilimangiaro su Rai 3.

