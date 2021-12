++Morì dopo intervento,stop autorizzazione nota clinica Roma

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - È stata sospesa dalla direzione regionale salute del Lazio l'autorizzazione e l'accreditamento alla casa di cura Santa Famiglia di Roma, nota clinica ostetrica nel quartiere Prati a Roma, "fin quando non si ristabiliscono le condizioni di sicurezza". Lo si apprende da fonti della direzione regionale programmazione sanitaria.

La Asl Roma 1 - secondo quanto riferito dalle stesse fonti - ha istituito una unità di crisi per prendere in carico le partorienti.

Il provvedimento è scattato in seguito a una ispezione del ministero della salute per la morte di una donna a maggio in seguito di un intervento ginecologico. (ANSA).