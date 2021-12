Crollo gru: area sotto sequestro, vigili fuoco al lavoro

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - È stato messo sotto sequestro a Torino il tratto di via Genova dove ieri il crollo di una gru ha provocato la morte di tre operai e il ferimento di altre tre persone. L'area è transennata e presidiata da vigili del fuoco e polizia municipale. Ai residenti, secondo quanto spiegano tecnici dal Comune, è consentito l'accesso da varchi alternativi.

All'interno dell'area sono al lavoro alcuni vigili del fuoco.

Rispetto a ieri lo stato dei luoghi è sostanzialmente immutato.

Sull'asfalto ci sono ancora i teli dorati che ieri erano stati utilizzati per coprire i corpi di due operai rimasti senza vita; il terzo è deceduto dopo il trasporto in ospedale. Sulla zona stamani gravava una fitta nebbia. (ANSA).