Covid: Regione, primi 2 casi di variante Omicron in Fvg

(ANSA) - MARTIGNACCO, 19 DIC - "Ieri sera è stato registrato il primo caso di variante Omicron e anche il secondo caso sequenziato stamani in urgenza grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica di Area Science Park è stato confermato come variante Omicron". Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi precisando che sono "un ragazzo e una ragazza, in isolamento e le cui condizioni attualmente sono buone" e ha parlato di "un'evoluzione naturale, come è stato per la variante Delta", auspicando che "la tesi per cui questa mutazione produca effetti più limitati di quanto ci si aspettava all'inizio sia reale" (ANSA).