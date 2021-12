Auto contro albero, morte 2 sorelle a Roma

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Tragico incidente all'alba a Roma.

Due sorelle sono morte dopo che la loro auto è finita contro un albero in via Cilicia, in zona San Giovanni. Le due sorelle, Lorena e Antonella Flores Chevez, avevano 23 e 19 anni ed erano figlie di un giornalista sudamericano. Sul posto intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. (ANSA).