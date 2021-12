Valanga sul Monte Rosa, coinvolto uno scialpinista

(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - Valanga nella zona della Roccia Nera, sull versante sud del Breithorn nel gruppo del Monte Rosa.

L'evento si è verificato poco dopo le 16, a monte del bivacco Rossi-Volante a quota 4.000 metri, e ha coinvolto uno scialpinista, sepolto e trascinato per circa 300 metri. L'uomo è stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano, allertato da un compagno di gita, non coinvolto e rimasto illeso, che ha dato l'allarme. Lo scialpinista è stato trasportato in pronto soccorso ed è ora in fase diagnostica. (ANSA).