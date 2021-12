Schiacciato da un cancello, muore camionista nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 18 DIC - Schiacciato dal cancello di ingresso della cascina dove stava entrando, un autotrasportatore è morto nel primo pomeriggio in una azienda di Soncino, in provincia di Cremona. Al momento la vittima non è ancora stata identificata e anche la dinamica dell'infortunio mortale è da ricostruire con esattezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Soncino, la Polstrada di Crema, i vigili del fuoco di Cremona e l'Ats Val Padana. (ANSA).