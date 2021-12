Green pass: 21 multati in ristorante,anche 3 manifestanti no vax

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Su 120 persone che cenavano al ristorante, 21 erano sprovviste del super Green pass e tra di loro c'erano anche tre manifestanti 'No vax' già identificati nel corso delle manifestazioni del sabato pomeriggio a Milano.

Uno di loro era stato anche denunciato.

E' questo l'esito dei controlli effettuati dalla polizia nella serata di ieri a Milano in un ristorante, il King Wok, di via Cenisio 12, nella zona di via Paolo Sarpi. Tra le persone sprovviste del super Green pass c'era anche il titolare del locale che sarà doppiamente multato, per non essere in possesso del certificato verde sul luogo di lavoro e per non avere effettuato i controlli. Per gli altri 21 clienti, che sono stati anche identificati, scatterà una sanzione a partire da 400 euro.

