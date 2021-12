Covid: oggi in Fvg 809 nuovi contagi e 7 decessi

(ANSA) - PORDENONE, 17 DIC - Oggi in Fvg su 8.384 tamponi molecolari sono stati rilevati 701 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,36 %. Sono inoltre 16.113 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (0,67%). Oggi 7 persone decedute: 3 uomini di 77, 76 e 65 anni di Trieste (deceduti in ospedale), una donna di 78 di Pordenone (ospedale), una di 86 di Roveredo (ospedale), una di 88 anni di Budoia (ospedale) e un uomo di 89 di Visco (ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31; si riducono i pazienti in altri reparti a 286. Lo rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.112: 967 a Trieste, 2.063 a Udine, 746 Pordenone e 336 Gorizia. I totalmente guariti sono 129.727, i clinicamente guariti 330, quelli in isolamento sono 7.900. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 142.386 persone: 34.325 a Trieste, 60.340 Udine, 28.246 Pordenone, 17.506 Gorizia, 1.969 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 10 unità dopo 2 test antigenici non confermati da successivo tampone molecolare e di 8 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. Per il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un amministrativo e di due infermieri dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di 3 infermieri, 2 operatori socio sanitari e un operatore tecnico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di due infermieri dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale. Sono stati rilevati due casi tra gli ospiti delle residenze per anziani in regione (Trieste e Pordenone), risultano tre positivi tra gli operatori nelle strutture stesse (Cordenons, Paluzza e Trieste). (ANSA).