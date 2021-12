Covid: focolaio nel Cagliaritano, scuole chiuse e stop feste

(ANSA) - CAPOTERRA, 17 DIC - Esplosione di contagi di Covid a Capoterra, alle porte di Cagliari: circa ottanta bambini risultati positivi e le scuole hanno anticipato la chiusura.

Riapriranno dopo le feste quando la situazione sarà normalizzata. Alcuni istituti hanno già cominciato la Dad, altri partiranno lunedì. Ma l'ordinanza del sindaco Beniamino Garau ha previsto anche altre misure per evitare l'allargamento del contagio.

"La situazione- spiega all'ANSA - è in lieve fase di miglioramento". Pronta una nuova ordinanz a- sarà emanata in queste ore - per contrastare l'avanzata dei casi: "Saranno - anticipa Garau - misure più restrittive". Feste in qualche modo rovinate: previste, insieme allo stop alle scuole, anche il divieto di manifestazioni e iniziative che possano provocare assembramenti. Gli ultimi dati parlavano di circa 170 casi, ma - come ha anticipato Garau - i numeri di oggi registrano una leggera diminuzione. (ANSA).