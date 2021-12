Covid: Anzio 'chiude' le scuole, stop lezioni in presenza

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Ultimo giorno di scuola in presenza prima di Natale per tutti gli studenti di Anzio, in provincia di Roma: il sindaco Candido De Angelis ha firmato un'ordinanza che dispone la dad dal 18 al 22 dicembre per le scuole di ogni ordine e grado "con l'obiettivo di ripartire in sicurezza lunedì 10 gennaio". Si tratta, aggiunge, "di una misura precauzionale per consentire" a studenti e professori "di trascorrere più serenamente le festività natalizie in famiglia". Secondo l'assessore alla scuola Laura Nolfi è la "migliore decisione possibile" per "evitare l'incremento delle quarantene, con possibili ripercussioni a ridosso del Natale".

"In tutte le scuole di Anzio già oggi si registrano quasi la metà delle classi in quarantena. Ci siamo confrontati con i dirigenti scolastici e ho ritenuto che fosse la misura necessaria a scopo precauzionale"., ha spiegato il sindaco De Angelis. "I contagi, che fino all'altro ieri erano 520 sono in generale aumento" aggiunge. (ANSA).