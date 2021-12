Cardiologia Trieste in Rete Europea ERN Guard-Cuore

(ANSA) - TRIESTE, 17 DIC - La Struttura Complessa Cardiologia di Cattinara sarà una delle quattro strutture nazionali (e l'unica in Friuli Venezia Giulia) fra cui il Policlinico Gemelli e il Policlinico Sant Orsola Malpighi di Bologna, a far parte della Rete Europea ERN Guard-Cuore. Lo ha reso noto oggi l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi), precisando che si tratta di un "prestigioso riconoscimento", conferito dal recente Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia tenutosi a Roma.

Secondo il prof. Gianfranco Sinagra, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Universita' di Trieste e della Cardiologia, "la partecipazione alla rete ERN Guard Cuore sancisce il riconoscimento per 30 anni di elevatissimo impegno, assistenza, innovazioni, organizzazione e ricerca nel campo dello Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie". (ANSA).