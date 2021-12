Ad Aosta Capodanno diffuso per evitare assembramenti

(ANSA) - AOSTA, 17 DIC - Aosta festeggerà, ma gli eventi saranno diffusi. Nessun capodanno in piazza Chanoux anche per quest'anno, ma la facciata del municipio si animerà con installazioni luminose, lasershow e musica con con eventi programmati dalle 18 all'una. Alla Cittadella dei giovani di via Garibaldi sono organizzati due concerti: il primo dedicato alle famiglie, alle 21,30, con lo spettacolo "Dolce e Salato" e alle 23,30 ci sarà il concerto di Capodanno con i Magnetics, dedicato ai più giovani. Alle 18, al teatro Splendor di via Festaz si terrà il concerto della Piccola Orchestra Avion Travel, gruppo storico della musica cantautorale dal rock al progressive. Le iniziative sono a ingresso gratuito, è obbligatoria la prenotazione (possibile sul sito Aosta Life) e serve il Green Pass rafforzato.

"Abbiamo voluto animare la città in modo articolato e originale - dice il sindaco di Aosta Gianni Nuti - stiamo alle regole del gioco sociale, ma non potevamo pensare a un capodanno come quello dell'anno scorso. Ci voleva un cambiamento positivo per trasmettere benessere evitando assembramenti". (ANSA).