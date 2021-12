No Green pass, vietare manifestazione è richiesta vile

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Giancarlo Banchieri studi i contenuti degli articoli 17 e 21 della Costituzione riflettendo soprattutto sulla poca attenzione rivolta, dalla sua realtà, nei confronti delle difficoltà affrontate dai suoi aderenti a causa dell' infame certificato sanitario". Il leader dei No Green Pass di Torino, Marco Liccione, risponde così al presidente di Confesercenti, che ha chiesto al prefetto e al sindaco di far annullare la manifestazione nazionale prevista per sabato 18 dicembre.

Per Liccione quella di Confesercenti è "una vile richiesta".

"Dov'era Banchieri quando i commercianti venivano posti in lockdown senza essere rimborsati tramite i ristori a cui avevano diritto?. La manifestazione di sabato - conclude - sarà pacifica e prenderanno parte molti vaccinati contro il Covid e gli stessi commercianti che Confesercenti afferma di voler tutelare".

