Covid, a Fiumicino rafforzati controlli agli ingressi Ue

Primo giorno di entrata in vigore delle nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi Ue a seguito dell'Ordinanza firmata dal ministro dell Salute Roberto Speranza. Da oggi al 31 gennaio 2022 i viaggiatori sono tenuti a presentare, oltre al Green pass, un certificato di negatività al Covid compiuto nel Paese di partenza con un test molecolare entro le 48 ore prima dell'ingresso o rapido se fatto prima del passaggio della frontiera.

I non vaccinati con green pass dovranno osservare 5 giorni di quarantena volontaria che dovrà essere indicata alla Asl del territorio dove si alloggia.

All'aeroporto di Fiumicino c'è un innalzamento del dispositivo dei controlli legati all'Ordinanza del Governo. Accanto ai controlli sistematici alla frontiera ci sono poi pattuglie ogni turno che eseguono controlli a campione sugli arrivi. Verifiche incrociate a tamponi e Green pass. Il dispositivo è in raccordo anche la Sanità aerea. Per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei sono state prorogate le misure già previste.

"Credo che la linearità del ragionamento del presidente del Consiglio Mario Draghi sia evidente. Le scelte adottate vogliono tutelare la situazione di vantaggio che ora connota l'Italia. Sono scelte condivisibili". A dirlo è Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a SkyTg24 in merito alla decisione di prevedere un tampone per gli arrivi in Italia dai Paesi Ue anche per i vaccinati. Parlando della dose booster utile per contrastare la variante Omicron, Locatelli dice: "Dà una buona protezione, dobbiamo incentivarla".