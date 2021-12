ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fvg, via a dosi bimbi. Omicron assente

(di Francesco De Filippo) (ANSA) - TRIESTE, 16 DIC - E' cominciata oggi anche in Fvg la campagna vaccinale per i bambini della fascia 5-11 anni. Su una platea complessiva di 68mila piccoli, all'apertura delle agende, il 14 dicembre scorso, si erano prenotati in 1.800. Le prime inoculazioni sarebbero state effettuate all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste ad alcuni piccoli pazienti, ma finora la Regione Fvg non ha reso noto il numero delle somministrazioni fatte.

L'attività si protrarrà, sempre sotto il coordinamento dell'Irccs, fino al 19 dicembre e nelle previsioni verranno sottoposti a vaccinazione circa mille bambini.

Intanto, dal report settimanale di Gimbe si rileva che in Fvg, nella settimana dall'8 al 14 dicembre, e' stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 671, ma si e' evidenziato un calo dei nuovi casi pari all'8,5% rispetto alla settimana precedente.

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva, a 24,5 e 16%.

Il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi ha reso noto che "la variante Delta continua ad essere quella prevalente in Fvg mentre non c'è traccia della Omicron" in base ai campioni raccolti dal 29 novembre al 12 dicembre.

Oggi in regione su 8.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 824 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,17%. Sono inoltre 20.369 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 90 casi (0,44%). E anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi. Si registrano 7 decessi mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 32; i pazienti presenti in altri reparti sono scesi a 289. (ANSA).