Università:per la fisica Sissa 1/a in Italia, 17/a nel mondo

(ANSA) - TRIESTE, 15 DIC - Prima in Italia, terza in Europa e 17/a al mondo in fisica tra le "Young Universities". Sono in posti in cui si classifica la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste secondo uno studio pubblicato nel nuovo numero di Nature Index che fotografa il posizionamento delle prime 150 università con meno di 50 anni di storia.

Nella classifica generale, la Scuola si posiziona al secondo posto in Italia, al 12/o in Europa e al 62/o nel mondo.

L'istituto triestino si conferma isola felice della ricerca italiana ed europea in una classifica che conferma il forte posizionamento di giovani realtà cinesi.

Nature Index è un database gestito da Nature Portfolio che fornisce una valutazione della produttività e delle collaborazioni degli istituti scientifici valutando il numero di pubblicazioni (Count) e il contributo a queste delle singole università (Share), analizzando un ampio numero di riviste internazionali di alta qualità, selezionate da un gruppo di ricercatori indipendenti. (ANSA).