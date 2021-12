Papa: nomina commissario a Santa Maria Maggiore

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 15 DIC - "Per rispondere alle particolari complessità della gestione economica e finanziaria del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, acuite dalla diffusione della pandemia", il Papa ha nominato mons. Rolandas Makrickas, finora in servizio alla Segreteria di Stato, "Commissario Straordinario, donec aliter provideatur, con la responsabilità di curare la gestione economica dei beni del Capitolo. Nel suo compito il Commissario Straordinario - informa il Vaticano - sarà affiancato da una Commissione composta dai rappresentanti dell'Apsa, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Segreteria per l'Economia". (ANSA).