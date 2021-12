Covid: De Luca, nelle feste ci giochiamo salute ed economia

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - "Dobbiamo evitare tutto quello che può diffondere il Covid nella nostra regione". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti della nuova ordinanza che introduce vari divieti per le prossime festività. "Vanno eliminate tutte le occasioni di diffusione del contagio, quindi abbiamo stabilito che non si possono fare feste in piazza perché nella settimana tra Natale e Capodanno ci giochiamo la tranquillità di vita delle nostre famiglie e la possibilità di tenere aperte le attività economiche", ha proseguito De Luca.

Per il governatore se "si lascia campo libero agli impazzimenti di questa settimana a fine gennaio ci leccheremo le ferite con migliaia di nuovi contagi. Mi sembra irresponsabile correre questi rischi, bisogna avere un po' di pazienza".

"Evitiamo di fare cose scriteriate, senza mascherina", ha detto De Luca lanciando un appello soprattutto ai più giovani che potrebbero andare in giro "a migliaia senza mascherina e bevendo dalla stessa bottiglia".

Quanto al no alle feste di San Silvestro in piazza, "si poteva dire: facciamo degli eventi controllati, con la gente seduta.

Non ci prendiamo in giro: a Capodanno non si controlla niente".

(ANSA).