Mps: i pm di Genova pronti ad aprire nuova inchiesta sulla morte di Rossi

Favoreggiamento, omissione d'atti d'ufficio e falso. Sono questi i reati che potrebbero essere ipotizzati dalla procura di Genova quando riceverà gli atti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione Mps David Rossi, avvenuta nel marzo 2013 a Siena.

Pierantonio Zanettin, presidente della commissione, aveva annunciato l'invio degli atti ai magistrati genovesi, competenti a indagare sui magistrati del distretto toscano, dopo l'audizione del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, all'epoca comandante provinciale di Siena.

L'ufficiale, rispondendo alle domande dei commissari, ha riferito del sopralluogo fatto nell'ufficio di Rossi poco dopo la morte del manager, insieme agli inquirenti, in particolare con il pm Antonino Nastasi, uno dei tre sostituti senesi, insieme a Nicola Marini e Aldo Natalini, che indagarono.

Per la Commissione il resoconto dell'audizione di Aglieco porterebbe a galla un grave inquinamento probatorio della cosiddetta scena criminis sotto vari aspetti: dal rovesciamento del cestino, alla chiusura della finestra da cui precipito' Rossi in un vicolo sul retro della sede di Mps, dagli effetti personali toccati o mossi nella stanza tra cui il computer, fino ai momenti in cui un pm avrebbe risposto a due telefonate pervenute sul cellulare del manager.

"Quanto ha dichiarato il colonnello Pasquale Aglieco appare oggettivamente grave", ha detto l'onorevole Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, annunciando, appunto, di voler proporre "alla Commissione di inviare il resoconto della seduta alla procura della Repubblica di Genova, competente ex art 11, e al Csm, per ogni competente valutazione sull'operato dei magistrati citati nella audizione".

David Rossi era da poco precipitato dal suo ufficio e secondo Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena, ci fu un sopralluogo nella stanza prima della polizia scientifica. Sarebbe stato toccato il pc, rovesciato sulla scrivania il contenuto del cestino dove c'erano pure fazzolettini intrisi di sangue, chiusa la finestra e risposto al cellulare di Rossi. Azioni che sarebbero state fatte senza usare guanti e altre precauzioni per non mischiare le proprie impronte con altre e senza alterare le posizioni degli oggetti per un loro eventuale e veritiero esame scientifico.

L'ufficiale ha ricordato anche che un magistrato si sedette sulla sedia di Rossi e rovisto' nel cestino con una penna prima di rovesciarlo. Ai commissari che hanno sollevato dubbi sul modo di condurre il sopralluogo, Aglieco ha risposto: "Il pubblico ministero e' padrone della scena del delitto", "e' il titolare dell'inchiesta".

Cosi' , anche sull'ultima telefonata al cellulare di Rossi trovato nell'ufficio. "Chi rispose al cellulare di Rossi quando ha telefonato l'on. Santanche' (telefonata di 38 secondi negli atti, ndr) ?", e' stato chiesto. "Mi sembra di ricordare il dottor Nastasi", ha risposto Aglieco. Sul fatto se sia normale che un pm risponda a un telefono su luogo di indagine l'ufficiale ha poi risposto: "Francamente non so se sia normale perche' non e' previsto da nessuna parte, ne' si' ne' no...". A Corriere.it Daniela Santanche' afferma oggi: "Ricordo bene quella chiamata. Telefonai a David, qualcuno alzo' la cornetta, senza pero' interloquire. Dicevo "pronto David, mi senti?". Poi la linea fu messa giu' dall'altra parte".

Santanche' , che con Rossi aveva rapporti di lavoro, aggiunge di aver appreso dalle dichiarazioni di Aglieco che a rispondere al cellulare di Rossi sarebbe stato il pm Nastasi. "Si' - sempre a Corriere.it - . E devo dire che mi si e' gelato il sangue. David aveva sicuramente il mio numero registrato e quindi chi ha risposto vedeva chiaramente l'identita' del chiamante".

Sui giornali oggi la vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi parla di "ennesimo colpo, sono sbalordita da atteggiamenti superficiali", mentre la figlia Carolina afferma: "Il vento cambia. La nostra caparbieta' dara' frutti", mentre il leader di Iv, Matteo Renzi, chiosa: "Un pm, o piu' di uno entra nella scena del chiamiamolo delitto o crimine (se e' un suicidio non e' un delitto): e' cosa enorme. Siccome quel pm (Nastasi oggi sostituto a Firenze, ndr) e' lo stesso di Open, io non posso attaccare. Ma in un Paese normale direi: vi rendete conto chi e' che mi fa l'indagine?".