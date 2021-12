Green pass: Lamorgese, in prima settimana 3.802 sanzionati

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono state controllate dalle forze dell'ordine 924.366 persone relativamente al possesso del green pass: 3.802 sono state sanzionate. Controllati anche 104.962 esercizi, 1.610 i titolari sanzionati e per 87 locali è stata disposta la chiusura. Altre 11.922 persone sono state sanzionate per la mancanza di mascherina. Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato, che ha indicato come siano state 70mila le unità delle forze dell'ordine impegnate nei servizi. (ANSA).