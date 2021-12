Fontana, settimana Natale in zona bianca

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Anche la settimana di Natale sarà in zona bianca". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

"I dati che sono pervenuti oggi e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca perché, nonostante la crescita dei numeri, l'occupazione dell'area medica e delle terapie intensive rimangono al di sotto della soglia prevista" ha aggiunto. (ANSA).